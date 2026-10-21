SpaceX将尝试捕捉Starship和Super Heavy——The Verge

SpaceX将于下个月首次尝试利用发射塔上的机械臂捕捉Starship飞船和Super Heavy助推器。该公司首席执行官埃隆·马斯克在公司第三季度报告期间表示，The Verge报道。

尝试完整回收系统

马斯克表示，若尝试成功，这将成为历史上首次完整回收轨道运载火箭。他同时承认，在最初几次此类飞行中取得成功并无保证。

马斯克指出，他认为下一次飞行成功的可能性大于失败的可能性。如果尝试失败，SpaceX计划在今年年底前继续进行Starship飞行，并在明年提高其频率。

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该系统如何运作

Starship是一个两级系统，由作为第一级的Super Heavy助推器和作为第二级的Starship飞船组成。其高度约为120至124米，直径为9米。该系统使用以液态甲烷和液态氧为推进剂的Raptor发动机。

Starship于2018年亮相。该系统的设计目标是返回发射地点，由配备机械臂的发射塔在空中捕捉飞行器。在上个月的发射中，Starship首次将飞船送入地球轨道，并向Starlink星座部署了数十颗更大的V3卫星。

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