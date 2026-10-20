Компания Waymo, подразделение Alphabet по разработке автономного вождения, планирует в 2027 году запустить в регионе Мадрида в Испании сервис полностью автономных поездок по заказу. Это будет первый запуск компании в стране, сообщает Channel NewsAsia.

Подготовка автомобилей

В ближайшие дни на улицах Мадрида должны появиться электрические автомобили Jaguar I-PACE. На начальном этапе за рулем будут находиться подготовленные специалисты, а автономную эксплуатацию планируют начать позднее.

Waymo будет работать в рамках режима испытаний автономных транспортных средств, введенного испанским дорожным ведомством DGT.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы международного расширения

Компания также заявила о намерении запустить сервис в Лондоне в 2026 году, в Токио — в 2027 году с участием Nihon Kotsu и Go после получения регуляторных разрешений, а в Торонто — в 2028 году совместно с Element Fleet Management.

Показатели Waymo

По данным Waymo, ее автопарк уже работает более чем в 15 городах США, совершает свыше 500 тыс. платных поездок еженедельно и всего выполнил более 20 млн таких поездок. Компания также утверждает, что данные, собранные за более чем 400 млн километров автономного движения, свидетельствуют о на 95% меньшем количестве аварий с тяжелыми травмами или более серьезными последствиями по сравнению с управлением человеком.

В прошлом месяце DGT выдало первые общенациональные разрешения на испытания автономных автомобилей компаниям WeRide и Uber. Коммерческий запуск сервисов в Мадриде ожидается до конца 2026 года.

Читай нас в