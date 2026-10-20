Dron MonoRace w Abu Zabi wyprzedził trzech byłych mistrzów świata — Live Science
Autonomiczny dron MonoRace, stworzony przez badaczy z Politechniki w Delfcie w Niderlandach, podczas zawodów Abu Dhabi Autonomous Racing League 2025 uzyskał czas lepszy od wyników trzech byłych mistrzów świata w wyścigach dronów. System pokonał również wszystkie pozostałe autonomiczne zespoły, informuje Live Science.
Prędkość i parametry drona
Na torze w Abu Zabi MonoRace pokonał dwa okrążenia przez 11 bramek w 16,56 sekundy. Jego maksymalna prędkość wyniosła około 102 km/h. Kwadrokopter waży 966 gramów, a jego wymiary to około 30 na 28 na 10 centymetrów.
System działał bez GPS, zewnętrznych systemów śledzenia ruchu, kamer stereoskopowych i wcześniej wgranej mapy toru. Do nawigacji dron wykorzystuje jedną przednią kamerę ze skanowaniem liniowym, inercyjny moduł pomiarowy do określania przyspieszenia i obrotu oraz kompaktowy komputer pokładowy.
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Trening w symulatorze
Dane z czujników przetwarza sieć neuronowa, która rozpoznaje bramki wyścigowe, ocenia położenie i ruch drona oraz generuje polecenia sterujące czterema śmigłami. Kontroler lotu przekazuje je 500 razy na sekundę.
Model trenowano metodą uczenia ze wzmocnieniem w symulatorze fizycznym, w którym system wykonał miliony prób. Najpierw uczył się unikać kolizji i docierać do pierwszej bramki, a następnie — pokonywać większą część toru z większą prędkością. Podczas treningu badacze zmieniali parametry urządzeń, w tym wagę, napięcie, opór aerodynamiczny, szum czujników i stan śmigieł, aby model mógł działać w różnych warunkach.
Wyniki pracy opisano w badaniu opublikowanym 14 października w czasopiśmie Science Robotics. Współautor pracy Guido de Croon zaznaczył, że podobną sieć można dostosować nie tylko do minimalizacji czasu okrążenia, lecz także do zmniejszenia zużycia energii przez systemy robotyczne.