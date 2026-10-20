由荷兰代尔夫特理工大学研究人员开发的自主无人机MonoRace，在2025年阿布扎比自主赛车联盟比赛中取得了比三名前无人机竞速世界冠军更快的成绩。该系统还击败了所有其他自主团队，据Live Science报道。

无人机的速度和参数

在阿布扎比的赛道上，MonoRace用16.56秒穿过11个赛门完成两圈。其最高速度约为102公里/小时。这架四旋翼无人机重966克，尺寸约为30×28×10厘米。

该系统在没有GPS、外部运动追踪系统、立体摄像头和预先加载的赛道地图的情况下运行。该无人机使用一台前置线扫描摄像头、用于确定加速度和旋转的惯性测量模块，以及一台紧凑型机载计算机进行导航。

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在模拟器中训练

传感器数据由神经网络处理，该网络能够识别赛门、估算无人机的位置和运动，并生成控制四个螺旋桨的指令。飞行控制器每秒传输这些指令500次。

该模型通过在物理模拟器中进行强化学习训练，系统在其中完成了数百万次尝试。它起初学习避免碰撞并到达第一个赛门，随后学习以更高速度完成赛道的大部分路段。训练期间，研究人员改变了设备参数，包括重量、电压、空气动力阻力、传感器噪声和螺旋桨状态，以使模型能够在不同条件下运行。

研究结果发表于10月14日出版的《Science Robotics》期刊。该研究的共同作者吉多·德克龙指出，这类网络不仅可以针对最短单圈时间进行调整，也可以用于降低机器人系统的能耗。

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