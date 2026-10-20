Автономный дрон MonoRace, созданный исследователями Делфтского технического университета в Нидерландах, на соревнованиях Abu Dhabi Autonomous Racing League 2025 показал время лучше результатов трех бывших чемпионов мира по гонкам дронов. Система также победила все остальные автономные команды, сообщает Live Science.

Скорость и параметры дрона

На трассе в Абу-Даби MonoRace преодолел два круга через 11 ворот за 16,56 секунды. Его максимальная скорость составила примерно 102 км/ч. Квадрокоптер весит 966 граммов, а его габариты составляют около 30 на 28 на 10 сантиметров.

Система работала без GPS, внешних систем отслеживания движения, стереокамер и предварительно загруженной карты трассы. Для навигации дрон использует одну фронтальную камеру со строчной разверткой, инерциальный измерительный модуль для определения ускорения и вращения, а также компактный бортовой компьютер.

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Обучение в симуляторе

Данные датчиков обрабатывает нейронная сеть, которая распознает гоночные ворота, оценивает положение и движение дрона и формирует команды для управления четырьмя пропеллерами. Контроллер полета передает их 500 раз в секунду.

Модель обучали методом обучения с подкреплением в физическом симуляторе, где система выполнила миллионы попыток. Сначала она училась избегать столкновений и достигать первых ворот, а затем — проходить большую часть трассы на более высокой скорости. Во время обучения исследователи изменяли параметры аппаратов, в частности вес, напряжение, аэродинамическое сопротивление, шум датчиков и состояние пропеллеров, чтобы модель могла работать в разных условиях.

Результаты работы описаны в исследовании, опубликованном 14 октября в журнале Science Robotics. Соавтор работы Гвидо де Крон отметил, что подобную сеть можно настроить не только на минимальное время круга, но и на снижение энергопотребления роботизированных систем.

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