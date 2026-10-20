Працівники TikTok попереджали керівництво про ризики для дітей — The Verge

Колишні працівники TikTok у судових свідченнях заявили, що неодноразово попереджали керівництво платформи про ризики для безпеки дітей. Як повідомляє The Verge з посиланням на судові матеріали, отримані NPR, співробітники були невдоволені реакцією керівників на їхні зауваження.

Скарги на контент у TikTok Live

У матеріалах ідеться, зокрема, про неповнолітніх, які обходили вікові обмеження, а також брали участь у так званому транзакційному сексуальному контенті. Йдеться про випадки, коли неповнолітні оголювалися в трансляціях TikTok Live в обмін на цифрові подарунки, які можна конвертувати у реальні гроші.

Ріган Махер, яка обіймала старші посади у сфері безпеки та розслідувань TikTok у 2021–2024 роках, повідомила, що інформувала про поширеність такого контенту тодішнього CEO TikTok Ві Паппас. За її словами, компанія знала про занепокоєння щодо сексуальної експлуатації ще до публікації Forbes про цю проблему у 2022 році.

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Алгоритмічні ризики

Інше свідчення надав колишній керівник напряму безпеки TikTok Ерік Хан. Він розповів, що ще у 2020 році висловлював занепокоєння щодо шкідливих алгоритмічних «кролячих нір». У внутрішньому звіті він характеризував їхній вплив на суїцидальні думки та поведінку як реальний ефект поширення.

Хан також заявив, що TikTok не попереджала батьків про потенційні ризики використання платформи їхніми дітьми. За його словами, він наголошував, що безпека неповнолітніх є нагальною проблемою, яку потрібно ефективно вирішувати.

Позови проти соцмереж

Раніше не оприлюднені свідчення були подані до федерального суду в березні в межах об'єднаного провадження, розпочатого у 2022 році. Воно охоплює сотні позовів, автори яких стверджують, що TikTok, Meta, Snap і Google знали про шкоду соціальних платформ для дітей, однак не розкривали цих ризиків.

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