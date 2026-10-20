Byli pracownicy TikToka zeznali w sądzie, że wielokrotnie ostrzegali kierownictwo platformy przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa dzieci. Jak informuje The Verge, powołując się na materiały sądowe uzyskane przez NPR, pracownicy byli niezadowoleni z reakcji kierownictwa na ich uwagi.

Skargi dotyczące treści na TikTok Live

Materiały dotyczą między innymi nieletnich, którzy omijali ograniczenia wiekowe, a także brali udział w tak zwanych transakcyjnych treściach seksualnych. Chodzi o przypadki, w których nieletni rozbierali się podczas transmisji TikTok Live w zamian za cyfrowe prezenty, które można zamienić na prawdziwe pieniądze.

Regan Maher, która zajmowała wysokie stanowiska w obszarze bezpieczeństwa i dochodzeń TikToka w latach 2021–2024, poinformowała, że przekazała informacje o skali takich treści ówczesnej CEO TikToka V Pappas. Według niej firma wiedziała o obawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym jeszcze przed publikacją Forbesa na ten temat w 2022 roku.

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Ryzyka algorytmiczne

Inne zeznanie złożył były szef działu bezpieczeństwa TikToka Eric Han. Opowiedział, że już w 2020 roku wyrażał obawy dotyczące szkodliwych algorytmicznych „króliczych nor”. W wewnętrznym raporcie scharakteryzował ich wpływ na myśli i zachowania samobójcze jako rzeczywisty efekt rozpowszechniania.

Han oświadczył również, że TikTok nie ostrzegał rodziców o potencjalnych ryzykach związanych z korzystaniem przez ich dzieci z platformy. Według niego podkreślał, że bezpieczeństwo nieletnich jest pilnym problemem, który należy skutecznie rozwiązać.

Pozwy przeciwko firmom społecznościowym

Wcześniej nieujawnione zeznania zostały złożone w sądzie federalnym w marcu w ramach połączonego postępowania rozpoczętego w 2022 roku. Obejmuje ono setki pozwów, których autorzy twierdzą, że TikTok, Meta, Snap i Google wiedziały o szkodach, jakie platformy społecznościowe wyrządzają dzieciom, lecz nie ujawniły tych zagrożeń.

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