Бывшие сотрудники TikTok заявили в судебных показаниях, что неоднократно предупреждали руководство платформы о рисках для безопасности детей. Как сообщает The Verge со ссылкой на судебные материалы, полученные NPR, сотрудники были недовольны реакцией руководителей на их замечания.

Жалобы на контент в TikTok Live

В материалах речь идет, в частности, о несовершеннолетних, которые обходили возрастные ограничения, а также участвовали в так называемом транзакционном сексуальном контенте. Речь идет о случаях, когда несовершеннолетние обнажались в трансляциях TikTok Live в обмен на цифровые подарки, которые можно конвертировать в реальные деньги.

Риган Махер, занимавшая руководящие должности в сфере безопасности и расследований TikTok в 2021–2024 годах, сообщила, что информировала о распространенности такого контента тогдашнего CEO TikTok Ви Паппас. По ее словам, компания знала об опасениях относительно сексуальной эксплуатации еще до публикации Forbes об этой проблеме в 2022 году.

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Алгоритмические риски

Другие показания дал бывший руководитель направления безопасности TikTok Эрик Хан. Он рассказал, что еще в 2020 году выражал обеспокоенность по поводу вредных алгоритмических «кроличьих нор». Во внутреннем отчете он охарактеризовал их влияние на суицидальные мысли и поведение как реальный эффект распространения.

Хан также заявил, что TikTok не предупреждал родителей о потенциальных рисках использования платформы их детьми. По его словам, он подчеркивал, что безопасность несовершеннолетних является неотложной проблемой, которую необходимо эффективно решать.

Иски против социальных сетей

Ранее не обнародованные показания были поданы в федеральный суд в марте в рамках объединенного производства, начатого в 2022 году. Оно охватывает сотни исков, авторы которых утверждают, что TikTok, Meta, Snap и Google знали о вреде социальных платформ для детей, однако не раскрывали эти риски.

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