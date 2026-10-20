TikTok员工曾警告管理层儿童面临的风险——The Verge

前TikTok员工在法庭证词中表示，他们曾多次警告平台管理层注意儿童安全风险。The Verge报道称，根据NPR获得的法庭材料，员工对管理人员回应其关切的方式感到不满。

对TikTok Live内容的投诉

材料尤其涉及绕过年龄限制的未成年人，以及参与所谓交易性色情内容的未成年人。这些情况指的是未成年人在TikTok Live直播中裸体，以换取可兑换成真钱的数字礼物。

雷根·马赫在2021年至2024年期间担任TikTok安全与调查领域的高级职位。她表示，自己曾向时任TikTok CEO维·帕帕斯通报此类内容的普遍程度。她说，公司在《福布斯》于2022年刊发有关这一问题的报道之前，就已知晓对性剥削的担忧。

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算法风险

前TikTok安全负责人埃里克·汉也提供了证词。他说，早在2020年，他就对有害的算法“兔子洞”表示担忧。在一份内部报告中，他将其对自杀念头和行为的影响描述为真实的传播效应。

汉还表示，TikTok没有警告家长其子女使用该平台可能面临的风险。据他所说，他强调未成年人的安全是一个需要有效解决的紧迫问题。

针对社交媒体公司的诉讼

此前未公开的证词于3月提交至联邦法院，属于始于2022年的合并诉讼程序的一部分。该程序涉及数百起诉讼，原告称TikTok、Meta、Snap和Google知道社交平台对儿童造成的伤害，但未披露这些风险。

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