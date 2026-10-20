Otter залучила $320 млн на розвиток сервісу для нотаток із зустрічей — TechCrunch

Компанія Otter.ai, що розробляє інструмент для створення нотаток і транскриптів зустрічей, оголосила про залучення $320 млн від Customer Value Fund (CVF) венчурної компанії General Catalyst. Як повідомляє TechCrunch, кошти спрямують на зростання корпоративного бізнесу, стратегію виходу на ринок, міжнародну експансію та розвиток продукту.

Фінансування без розмивання часток

Customer Value Fund надає стартапам капітал без розмивання часток власності. Фонд отримує віддачу залежно від результативності маркетингових витрат компаній, яким надає капітал.

Otter.ai працює майже десять років. За даними PitchBook, раніше стартап залучив загалом $50 млн, а його останній попередній раунд фінансування відбувся у 2021 році. Торік компанія повідомляла, що її щорічний регулярний дохід перевищив $100 млн.

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Зростання аудиторії та нові функції

За даними Otter.ai, її сервісом загалом скористалися 40 млн людей — проти 25 млн роком раніше. Компанія розвиває функції для корпоративних користувачів: помічника для зустрічей, пошук між різними застосунками та інтеграції з іншими інструментами штучного інтелекту.

Новопризначений директор із маркетингу Otter.ai Алекс Гей, який раніше працював у Superhuman, розповів, що компанія прагне перетворювати стенограми на практичні плани дій для людей із великою кількістю зустрічей. Серед функцій, які тестує сервіс, — попередні довідки перед зустріччю з контекстом минулих розмов і Live Assist, що дає змогу ставити запитання ШІ-помічнику безпосередньо під час розмови.

Конкуренція на ринку

На ринку інструментів для фіксації зустрічей Otter.ai конкурує, зокрема, з Fireflies.ai, Granola, Read AI, Circleback, Talat і Quill. Нові продукти у цьому сегменті також розвивають Calendly, Wispr і Superhuman, яка придбала Fathom. Більшість таких сервісів прагнуть інтегруватися з корпоративними системами та автоматизувати робочі процеси на основі даних зі зустрічей.

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