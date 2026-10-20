Компания Otter.ai, разрабатывающая инструмент для создания заметок и расшифровок встреч, объявила о привлечении $320 млн от Customer Value Fund (CVF) венчурной компании General Catalyst. Как сообщает TechCrunch, средства направят на рост корпоративного бизнеса, стратегию выхода на рынок, международную экспансию и развитие продукта.

Финансирование без размытия долей

Customer Value Fund предоставляет стартапам капитал без размытия долей собственности. Фонд получает отдачу в зависимости от результативности маркетинговых расходов компаний, которым он предоставляет капитал.

Otter.ai работает почти 10 лет. По данным PitchBook, ранее стартап привлек в общей сложности $50 млн, а его последний предыдущий раунд финансирования состоялся в 2021 году. В прошлом году компания сообщала, что ее годовой регулярный доход превысил $100 млн.

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Рост аудитории и новые функции

По данным Otter.ai, ее сервисом в общей сложности воспользовались 40 млн человек — против 25 млн годом ранее. Компания развивает функции для корпоративных пользователей: помощника для встреч, поиск между разными приложениями и интеграции с другими инструментами искусственного интеллекта.

Новый директор по маркетингу Otter.ai Алекс Гей, ранее работавший в Superhuman, рассказал, что компания стремится превращать стенограммы в практические планы действий для людей с большим количеством встреч. Среди функций, которые тестирует сервис, — предварительные справки перед встречей с контекстом прошлых разговоров и Live Assist, позволяющий задавать вопросы ИИ-помощнику непосредственно во время разговора.

Конкуренция на рынке

На рынке инструментов для фиксации встреч Otter.ai конкурирует, в частности, с Fireflies.ai, Granola, Read AI, Circleback, Talat и Quill. Новые продукты в этом сегменте также развивают Calendly, Wispr и Superhuman, которая приобрела Fathom. Большинство таких сервисов стремятся интегрироваться с корпоративными системами и автоматизировать рабочие процессы на основе данных со встреч.

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