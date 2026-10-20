Otter融资3.2亿美元发展会议笔记服务——TechCrunch

开发会议笔记和转录工具的 Otter.ai 宣布，已从风险投资公司 General Catalyst 的 Customer Value Fund（CVF）获得3.2亿美元融资。据 TechCrunch 报道，这些资金将用于扩大企业业务、市场进入战略、国际扩张和产品开发。

不稀释股权的融资

Customer Value Fund 向初创企业提供不会稀释所有权股份的资本。该基金的回报取决于获得其资本的公司营销支出的成效。

Otter.ai 已运营近10年。根据 PitchBook 的数据，该初创公司此前共筹集了5000万美元，其上一次融资轮次在2021年进行。该公司去年表示，其年度经常性收入已超过1亿美元。

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用户增长和新功能

Otter.ai 表示，累计有4000万人使用过其服务，而一年前为2500万人。该公司正在为企业用户开发功能，包括会议助手、跨不同应用的搜索，以及与其他人工智能工具的集成。

Otter.ai 新任首席营销官亚历克斯·盖伊此前曾任职于 Superhuman。他表示，公司旨在将转录文本转化为适用于会议繁多人群的实用行动计划。该服务正在测试的功能包括会前简报，其中包含以往对话的背景信息；以及 Live Assist，用户可在对话期间直接向人工智能助手提问。

市场竞争

在会议记录工具市场中，Otter.ai 的竞争对手包括 Fireflies.ai、Granola、Read AI、Circleback、Talat 和 Quill。Calendly、Wispr 以及收购了 Fathom 的 Superhuman 也在这一细分领域开发新产品。大多数此类服务都寻求与企业系统集成，并基于会议数据自动化工作流程。

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