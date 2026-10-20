Firma Otter.ai, która tworzy narzędzie do sporządzania notatek i transkrypcji ze spotkań, ogłosiła pozyskanie 320 mln dolarów od Customer Value Fund (CVF), funduszu firmy venture capital General Catalyst. Jak podaje TechCrunch, środki zostaną przeznaczone na rozwój biznesu korporacyjnego, strategię wejścia na rynek, ekspansję międzynarodową i rozwój produktu.

Finansowanie bez rozwodnienia udziałów

Customer Value Fund zapewnia startupom kapitał bez rozwodnienia udziałów właścicielskich. Fundusz uzyskuje zwrot zależny od skuteczności wydatków marketingowych firm, którym zapewnia kapitał.

Otter.ai działa od niemal 10 lat. Według PitchBook startup wcześniej pozyskał łącznie 50 mln dolarów, a jego ostatnia poprzednia runda finansowania odbyła się w 2021 roku. W ubiegłym roku firma informowała, że jej roczny przychód cykliczny przekroczył 100 mln dolarów.

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Wzrost grona użytkowników i nowe funkcje

Według Otter.ai z jego usługi skorzystało łącznie 40 mln osób, wobec 25 mln rok wcześniej. Firma rozwija funkcje dla użytkowników korporacyjnych: asystenta spotkań, wyszukiwanie w różnych aplikacjach oraz integracje z innymi narzędziami sztucznej inteligencji.

Nowo mianowany dyrektor marketingu Otter.ai, Alex Gay, który wcześniej pracował w Superhuman, powiedział, że firma dąży do przekształcania transkrypcji w praktyczne plany działania dla osób mających dużą liczbę spotkań. Wśród funkcji testowanych przez usługę są materiały przygotowawcze przed spotkaniem z kontekstem wcześniejszych rozmów oraz Live Assist, umożliwiający zadawanie pytań asystentowi AI bezpośrednio podczas rozmowy.

Konkurencja na rynku

Na rynku narzędzi do rejestrowania spotkań Otter.ai konkuruje między innymi z Fireflies.ai, Granola, Read AI, Circleback, Talat i Quill. Nowe produkty w tym segmencie rozwijają także Calendly, Wispr i Superhuman, który przejął Fathom. Większość takich usług dąży do integracji z systemami korporacyjnymi i automatyzacji procesów pracy na podstawie danych ze spotkań.

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