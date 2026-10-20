Claroc виявила 6800 посилань на чати Meta Muse — Ars Technica

Дослідники з компанії Claroc заявили, що виявили 6800 посилань, створених користувачами ШІ-агента Meta Muse для поширення розмов. Частина таких сторінок містила особисту або конфіденційну ділову інформацію, повідомляє Ars Technica.

Як знаходили посилання

Muse дає змогу ділитися пошуками, чатами, зображеннями та іншим вмістом через вебпосилання. Зазвичай такі адреси містять довгий унікальний набір символів, щоб їх не могли легко вгадати сторонні. Однак, за даними Claroc, у посиланнях Muse до домену додається назва розмови, що полегшує їхнє виявлення у базах пасивного DNS.

Дослідники навели спрощені приклади адрес із темами на кшталт бюджету продажу житла, квартального огляду доходів або чернетки заявки на кредит. У Claroc назвали такі сторінки GhostShares — вони можуть відкриватися для людей, яким посилання безпосередньо не надсилали.

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Які дані були у чатах

Після перегляду кількох сотень посилань фахівці Claroc виявили нотатки кандидата, який готувався до конфіденційного дзвінка з лабораторією ШІ щодо пошуку керівника. Також вони побачили внутрішній огляд доходів маркетингової компанії та заявку власника малого бізнесу на кредит.

Серед інших прикладів були список справ із банківським попередженням про шахрайство, внутрішній звіт інвестора в нерухомість із фінансовими показниками та річний графік відпусток працівників. У Claroc зазначили, що перевірили подібні платформи, проконсультувалися з колегами з індустрії та вивчили документацію Meta Muse. На думку компанії, така поведінка сервісу є частиною його дизайну, але користувачам варто усвідомлювати, що створене для поширення чату посилання може бути знайдене через пасивний DNS.

Представник Meta не надав одразу відповідей на запитання Ars Technica електронною поштою. Співзасновник і технічний директор Claroc Асаф Апрозпер повідомив, що компанія також зверталася до Meta, але відповіді не отримала. Дослідники радять не додавати до чатів, якими планують ділитися, зайву персональну інформацію та видаляти посилання після використання.

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