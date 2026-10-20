Claroc发现6800个Meta Muse聊天链接——Ars Technica

Claroc公司的研究人员表示，他们发现了6800个由Meta Muse人工智能代理用户创建、用于分享对话的链接。据Ars Technica报道，其中一些页面包含个人或机密商业信息。

如何找到这些链接

Muse允许用户通过网页链接分享搜索内容、聊天、图片和其他内容。通常，此类地址包含一长串唯一字符，以防外人轻易猜出它们。然而，Claroc称，Muse链接会将对话标题添加到域名中，因此更容易在被动DNS数据库中被发现。

研究人员给出了简化的地址示例，其主题包括房屋出售预算、季度收入审查或贷款申请草稿。Claroc将这类页面称为GhostShares——未被直接发送链接的人也可能可以访问这些页面。

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聊天中包含哪些数据

在查看数百个链接后，Claroc专家发现了一名候选人的笔记，该候选人正准备与一家人工智能实验室进行有关寻找主管的保密通话。他们还看到了某营销公司的内部收入审查，以及一名小企业主的贷款申请。

其他示例包括带有银行欺诈警告的待办事项清单、包含财务指标的房地产投资者内部报告，以及员工年度休假安排。Claroc表示，公司检查了类似平台，咨询了行业同事，并研究了Meta Muse的文档。该公司认为，这种服务行为是其设计的一部分，但用户应当意识到，为分享聊天而创建的链接可能会通过被动DNS被发现。

Meta发言人没有立即通过电子邮件回答Ars Technica的问题。Claroc联合创始人兼首席技术官阿萨夫·阿普罗斯珀表示，该公司也曾联系Meta，但没有收到回复。研究人员建议，不要在计划分享的聊天中添加不必要的个人信息，并在使用后删除链接。

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