Claroc znalazł 6800 linków do czatów Meta Muse — Ars Technica

Badacze z firmy Claroc poinformowali, że znaleźli 6800 linków utworzonych przez użytkowników agenta AI Meta Muse w celu udostępniania rozmów. Część tych stron zawierała osobiste lub poufne informacje biznesowe, podaje Ars Technica.

Jak znaleziono linki

Muse umożliwia udostępnianie wyszukiwań, czatów, obrazów i innych treści za pośrednictwem linków internetowych. Zwykle takie adresy zawierają długi, unikalny ciąg znaków, aby osoby postronne nie mogły ich łatwo odgadnąć. Jednak według Claroc w linkach Muse do domeny dodawany jest tytuł rozmowy, co ułatwia ich odnajdywanie w bazach pasywnego DNS.

Badacze przedstawili uproszczone przykłady adresów z tematami takimi jak budżet sprzedaży domu, kwartalny przegląd przychodów czy szkic wniosku kredytowego. W Claroc nazwano takie strony GhostShares — mogą być dostępne dla osób, którym link nie został bezpośrednio wysłany.

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Jakie dane znajdowały się w czatach

Po przeanalizowaniu kilkuset linków specjaliści Claroc znaleźli notatki kandydata przygotowującego się do poufnej rozmowy z laboratorium AI w sprawie poszukiwania kierownika. Zobaczyli także wewnętrzny przegląd przychodów firmy marketingowej oraz wniosek kredytowy właściciela małej firmy.

Wśród innych przykładów znalazły się lista zadań z bankowym ostrzeżeniem przed oszustwem, wewnętrzny raport inwestora nieruchomości zawierający wskaźniki finansowe oraz roczny harmonogram urlopów pracowników. Claroc zaznaczył, że sprawdził podobne platformy, skonsultował się z kolegami z branży i przeanalizował dokumentację Meta Muse. Zdaniem firmy takie działanie usługi jest częścią jej projektu, ale użytkownicy powinni mieć świadomość, że link utworzony w celu udostępnienia czatu może zostać znaleziony przez pasywny DNS.

Przedstawiciel Meta nie odpowiedział od razu na pytania Ars Technica przesłane e-mailem. Współzałożyciel i dyrektor techniczny Claroc Asaf Aproszper poinformował, że firma również kontaktowała się z Meta, lecz nie otrzymała odpowiedzi. Badacze radzą nie dodawać zbędnych danych osobowych do czatów, które mają być udostępniane, oraz usuwać linki po użyciu.

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