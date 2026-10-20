Claroc обнаружила 6800 ссылок на чаты Meta Muse — Ars Technica

Исследователи компании Claroc заявили, что обнаружили 6800 ссылок, созданных пользователями ИИ-агента Meta Muse для распространения разговоров. Часть таких страниц содержала личную или конфиденциальную деловую информацию, сообщает Ars Technica.

Как находили ссылки

Muse позволяет делиться поисковыми запросами, чатами, изображениями и другим содержимым через веб-ссылки. Обычно такие адреса содержат длинный уникальный набор символов, чтобы посторонние не могли легко их угадать. Однако, по данным Claroc, в ссылках Muse к домену добавляется название разговора, что облегчает их обнаружение в базах пассивного DNS.

Исследователи привели упрощенные примеры адресов с темами вроде бюджета продажи жилья, квартального обзора доходов или черновика заявки на кредит. В Claroc назвали такие страницы GhostShares — они могут открываться для людей, которым ссылку напрямую не отправляли.

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Какие данные были в чатах

После просмотра нескольких сотен ссылок специалисты Claroc обнаружили заметки кандидата, готовившегося к конфиденциальному звонку с лабораторией ИИ по поводу поиска руководителя. Также они увидели внутренний обзор доходов маркетинговой компании и заявку владельца малого бизнеса на кредит.

Среди других примеров были список дел с банковским предупреждением о мошенничестве, внутренний отчет инвестора в недвижимость с финансовыми показателями и годовой график отпусков сотрудников. В Claroc отметили, что проверили похожие платформы, проконсультировались с коллегами из отрасли и изучили документацию Meta Muse. По мнению компании, такое поведение сервиса является частью его дизайна, однако пользователям стоит осознавать, что ссылка, созданная для распространения чата, может быть найдена через пассивный DNS.

Представитель Meta не предоставил сразу ответы на вопросы Ars Technica по электронной почте. Сооснователь и технический директор Claroc Асаф Апрозпер сообщил, что компания также обращалась к Meta, но ответа не получила. Исследователи советуют не добавлять в чаты, которыми планируют делиться, лишнюю персональную информацию и удалять ссылки после использования.

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