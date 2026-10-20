Китайські дослідники: перші океани Землі могли виникнути за 10 тисяч років — ECNS

Китайські дослідники дійшли висновку, що перші океани Землі могли утворитися в межах 10 тисяч років після застигання глобального магматичного океану. Про результати роботи повідомляє ECNS.

Модель охолодження атмосфери

Група науковців Університету науки і технологій Китаю під керівництвом професора Хуан Фана застосувала модель теплового балансу. Вона дала змогу оцінити, як швидко охолоджувалася рання атмосфера Землі та конденсувалася водяна пара. Результати дослідження опублікували онлайн у журналі National Science Review.

За описом дослідників, гігантське зіткнення, після якого утворився Місяць, створило на Землі глобальний магматичний океан. Коли він застигав і перетворювався на мантію, в атмосферу вивільнялися великі обсяги водяної пари та вуглекислого газу.

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Час появи океанів

За базового сценарію поверхня Землі охолола до критичної температури води приблизно за 1 800 років. Після цього для утворення океану знадобилося ще орієнтовно 2 500 років. У більшості змодельованих сценаріїв океани утворювалися в межах 10 тисяч років.

Автори роботи зазначають, що найперші океани Землі могли виникнути майже одночасно з її найдавнішою корою. Запропонована модель також може допомогти в дослідженні Марса, Венери та інших планет земної групи.

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