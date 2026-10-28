Anthropic запропонувала судам блокувати небезпечні ШІ-моделі — Channel NewsAsia

У США компанія Anthropic запропонувала губернатору Каліфорнії Ґевіну Ньюсому дозволити державним посадовцям звертатися до суду з вимогою заблокувати випуск моделей штучного інтелекту, якщо перевірка виявить, що вони становлять серйозний ризик для суспільства. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на лист компанії від 15 жовтня.

Пропозиції для Каліфорнії

Представник Anthropic підтвердив автентичність листа. В офісі губернатора Каліфорнії не надали негайного коментаря щодо цієї ініціативи.

Компанія подала свої рекомендації після того, як у вересні Ньюсом сформував групу експертів зі штучного інтелекту. Її завданням є підготовка пропозицій щодо вимог із безпеки ШІ.

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Замість повного вимкнення

Anthropic також виступила проти вимоги вбудовувати у моделі так звані аварійні вимикачі, здатні повністю зупинити роботу системи, якщо компанія втратить контроль над її діями. На думку компанії, ефективнішими будуть точкові заходи: вимкнення проблемного ШІ-агента або припинення доступу конкретного клієнта до моделі.

У вересні двопартійна група сенаторів США обговорювала законопроєкт, який міг би надати уряду повноваження блокувати випуск окремих моделей ШІ, визнаних небезпечними. Компанії за цим підходом могли б оскаржувати таке рішення у федеральному суді. Після передвиборчої перерви Конгрес не просував цю пропозицію далі.

У липні члени Палати представників США запропонували законопроєкт AI Kill Switch Act, який передбачає право посадовців вимагати від ШІ-компаній зупиняти моделі, що створюють ризик для людського життя або економіки. Раніше адміністрація Дональда Трампа наказувала Anthropic обмежити іноземний доступ до її кіберздатних моделей Mythos 5 і Fable 5 через міркування національної безпеки, однак згодом Міністерство торгівлі США скасувало це розпорядження.

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