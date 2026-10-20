Китайские исследователи пришли к выводу, что первые океаны Земли могли образоваться в течение 10 тысяч лет после застывания глобального магматического океана. О результатах работы сообщает ECNS.

Модель охлаждения атмосферы

Группа ученых Университета науки и технологий Китая под руководством профессора Хуан Фана применила модель теплового баланса. Она позволила оценить, как быстро охлаждалась ранняя атмосфера Земли и конденсировался водяной пар. Результаты исследования были опубликованы онлайн в журнале National Science Review.

Согласно описанию исследователей, гигантское столкновение, после которого образовалась Луна, создало на Земле глобальный магматический океан. По мере его застывания и превращения в мантию в атмосферу высвобождались большие объемы водяного пара и углекислого газа.

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Время появления океанов

В базовом сценарии поверхность Земли охладилась до критической температуры воды примерно за 1800 лет. После этого для образования океана потребовалось еще около 2500 лет. В большинстве смоделированных сценариев океаны образовывались в течение 10 тысяч лет.

Авторы работы отмечают, что самые ранние океаны Земли могли возникнуть почти одновременно с ее древнейшей корой. Предложенная модель также может помочь в исследовании Марса, Венеры и других планет земной группы.

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