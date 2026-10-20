Chińscy badacze doszli do wniosku, że pierwsze oceany Ziemi mogły powstać w ciągu 10 tysięcy lat po zastygnięciu globalnego oceanu magmy. O wynikach pracy informuje ECNS.

Model chłodzenia atmosfery

Grupa naukowców z Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin, kierowana przez profesora Huanga Fanga, zastosowała model bilansu cieplnego. Umożliwił on ocenę, jak szybko ochładzała się wczesna atmosfera Ziemi i kondensowała para wodna. Wyniki badania opublikowano online w czasopiśmie National Science Review.

Według opisu badaczy gigantyczne zderzenie, po którym powstał Księżyc, utworzyło na Ziemi globalny ocean magmy. Gdy zastygał i przekształcał się w płaszcz, do atmosfery uwalniały się duże ilości pary wodnej i dwutlenku węgla.

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Czas powstania oceanów

W scenariuszu bazowym powierzchnia Ziemi ochłodziła się do temperatury krytycznej wody w ciągu około 1800 lat. Następnie utworzenie oceanu zajęło jeszcze około 2500 lat. W większości modelowanych scenariuszy oceany powstawały w ciągu 10 tysięcy lat.

Autorzy pracy zaznaczają, że najwcześniejsze oceany Ziemi mogły powstać niemal jednocześnie z jej najstarszą skorupą. Zaproponowany model może również pomóc w badaniu Marsa, Wenus i innych planet typu ziemskiego.

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