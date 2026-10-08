美国航空计划于2027年在其主力机队的所有飞机上安装星链卫星Wi-Fi。据Engadget报道，这涉及超过1030架窄体和宽体飞机。该连接将通过Performance Aero Terminal终端运行，宣称的数据传输速度最高可达1 Gbps。

计划规模扩大逾一倍

SpaceX此前已与美国航空签订合同，为其接入星链。今年5月的计划涉及500架飞机，而最新公告覆盖该航空公司的整个主力机队，计划中的飞机数量增加逾一倍。

美国航空每年拥有超过1.65亿名客户。该航空公司预计，卫星互联网将在飞行期间为他们提供快速可靠的连接，优于此前机上接入网络的方式。

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卫星网络的竞争

去年，美国航空与AT&T达成协议，为AAdvantage忠诚度计划会员提供高速Wi-Fi。与此同时，星链正在扩大其在航空互联网领域的业务：该服务已在联合航空的724架飞机上运行，约占该承运商机队的41%。星链目前共与48家航空公司建立合作关系。

据该媒体报道，达美航空选择Amazon Leo提供机上卫星连接，但该网络的部署预计要到2028年才会开始。

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