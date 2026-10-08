American Airlines планирует в 2027 году установить спутниковый Wi-Fi Starlink на всех самолетах своего основного флота. По данным Engadget, речь идет о более чем 1030 узко- и широкофюзеляжных воздушных судах. Соединение будет работать через терминалы Performance Aero Terminal, а заявленная скорость передачи данных составит до 1 Гбит/с.

План расширили более чем вдвое

SpaceX ранее заключила контракт с American Airlines на подключение Starlink. В мае план касался 500 самолетов, тогда как новое объявление охватывает весь основной флот авиакомпании и более чем вдвое увеличивает запланированное число воздушных судов.

American Airlines обслуживает более 165 млн клиентов в год. Авиакомпания рассчитывает, что спутниковый интернет обеспечит им быстрое и надежное соединение во время полетов, превзойдя прежние способы доступа к сети на борту.

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Конкуренция спутниковых сетей

В прошлом году American Airlines договорилась с AT&T о предоставлении высокоскоростного Wi-Fi участникам программы лояльности AAdvantage. В то же время Starlink расширяет присутствие в сегменте авиационного интернета: сервис уже работает на 724 самолетах United Airlines, что составляет около 41% флота перевозчика. Всего Starlink сотрудничает с 48 авиакомпаниями.

По данным издания, Delta Air Lines выбрала Amazon Leo для спутниковой связи на борту, однако развертывание этой сети должно начаться только в 2028 году.

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