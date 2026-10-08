American Airlines planuje w 2027 roku zainstalować satelitarne Wi-Fi Starlink we wszystkich samolotach swojej głównej floty. Według Engadget chodzi o ponad 1030 samolotów wąskokadłubowych i szerokokadłubowych. Połączenie będzie działać za pośrednictwem terminali Performance Aero Terminal, a deklarowana prędkość transmisji danych wynosi do 1 Gb/s.

Plan rozszerzono ponad dwukrotnie

SpaceX wcześniej zawarł z American Airlines umowę dotyczącą podłączenia Starlink. W maju plan obejmował 500 samolotów, natomiast nowe ogłoszenie dotyczy całej głównej floty linii i ponad dwukrotnie zwiększa planowaną liczbę samolotów.

American Airlines ma ponad 165 mln klientów rocznie. Linie liczą, że satelitarny internet zapewni im szybkie i niezawodne połączenie podczas lotów, przewyższając wcześniejsze sposoby dostępu do sieci na pokładzie.

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Konkurencja sieci satelitarnych

W ubiegłym roku American Airlines zawarły z AT&T porozumienie w sprawie udostępniania szybkiego Wi-Fi uczestnikom programu lojalnościowego AAdvantage. Jednocześnie Starlink rozszerza swoją obecność w segmencie internetu lotniczego: usługa działa już na 724 samolotach United Airlines, co stanowi około 41% floty przewoźnika. Łącznie Starlink współpracuje z 48 liniami lotniczymi.

Według publikacji Delta Air Lines wybrały Amazon Leo do łączności satelitarnej na pokładzie, jednak wdrażanie tej sieci ma rozpocząć się dopiero w 2028 roku.

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