American Airlines оснастить понад 1030 літаків Wi-Fi Starlink у 2027 році — Engadget

American Airlines у 2027 році планує встановити супутниковий Wi-Fi Starlink на всіх літаках свого основного флоту. За даними Engadget, йдеться про понад 1030 вузько- та широкофюзеляжних повітряних суден. З’єднання працюватиме через термінали Performance Aero Terminal, а заявлена швидкість передавання даних становитиме до 1 Гбіт/с.

План розширили більш ніж удвічі

SpaceX раніше уклала контракт з American Airlines на підключення Starlink. У травні в плані йшлося про 500 літаків, тоді як нове оголошення охоплює весь основний флот авіакомпанії та більш ніж удвічі збільшує заплановану кількість повітряних суден.

American Airlines має понад 165 млн клієнтів на рік. Авіакомпанія розраховує, що супутниковий інтернет забезпечить їм швидке й надійне з’єднання під час польотів, перевершуючи попередні способи доступу до мережі на борту.

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Конкуренція супутникових мереж

Торік American Airlines домовилася з AT&T про надання високошвидкісного Wi-Fi учасникам програми лояльності AAdvantage. Водночас Starlink розширює присутність у сегменті авіаційного інтернету: сервіс уже працює на 724 літаках United Airlines, що становить близько 41% флоту перевізника. Загалом Starlink має партнерства з 48 авіакомпаніями.

За даними видання, Delta Air Lines обрала Amazon Leo для супутникового зв’язку на борту, однак розгортання цієї мережі має початися лише у 2028 році.

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