研究组织Citizen Lab表示，澳大利亚核科学与技术组织（ANSTO）的网络，以及澳大利亚其他政府和关键机构的网络，成为恶意在线广告计划的目标。据ABC News Australia报道，研究人员认为，这些广告被用于追踪数百万台设备，并在其中一部分设备上安装间谍软件。

含有隐藏代码的广告

多伦多大学研究实验室Citizen Lab将该计划与以色列公司Discover-Tech联系起来。该组织称，这家公司充当了包括Google在内的广告平台与开发间谍软件及黑客工具的公司之间的中介。

Citizen Lab称，Discover-Tech参与了在网站和应用程序上展示广告的竞价，其中包括Duolingo、BBC和《纽约时报》。当其广告在竞价中胜出时，用户会看到外观普通、但含有能够感染设备代码的广告。

研究人员将这一机制描述为使用零交互间谍软件。恶意代码可在无需点击广告的情况下运行，并安装后门；该后门可能提供对密码、电子邮件和内部系统数据的访问权限。同时，仅查看此类广告并不意味着设备必然会被感染。

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针对澳大利亚网络

Citizen Lab在澳大利亚关键基础设施设施、政府机构、大学和媒体的网络中发现了大量广告展示的集中区域。报告提及ANSTO及其Australian Synchrotron研究园区；研究人员称，许多目标与核研究有关。

ANSTO一名发言人表示，该组织知悉相关报道，但未发现所述方法对其设施、系统或信息产生影响。Citizen Lab得出的结论是，该广告技术还可能有助于识别设备、追踪网络活动并确定地理位置，以便进一步定向攻击。

研究人员表示，他们确认半岛电视台的设备通过该计划遭到感染，并追踪了从广告展示到与间谍软件制造商Candiru服务器联系、再到在计算机上安装文件的过程。报告还指出，在向该公司提交Citizen Lab调查结果后，Google已将Discover-Tech从其平台上移除。

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