Citizen Lab заявила про націлення на ANSTO через онлайн-рекламу — ABC News Australia

Мережі Австралійської організації ядерної науки і технологій (ANSTO) та інших державних і критично важливих установ Австралії стали цілями схеми зі шкідливою онлайн-рекламою, заявила дослідницька група Citizen Lab. Як повідомляє ABC News Australia, дослідники вважають, що рекламні оголошення використовували для відстеження мільйонів пристроїв і встановлення шпигунського програмного забезпечення на частину з них.

Реклама з прихованим кодом

Citizen Lab, дослідницька лабораторія Університету Торонто, пов’язує схему з ізраїльською компанією Discover-Tech. За твердженням групи, компанія була посередником між рекламними платформами, зокрема Google, та компаніями, що створюють шпигунське ПЗ й інструменти для зламу.

За даними Citizen Lab, Discover-Tech брала участь у рекламних аукціонах за показ оголошень на сайтах і в застосунках, зокрема Duolingo, BBC та The New York Times. Коли її оголошення перемагали в аукціонах, користувачам показували рекламу, яка зовні виглядала звичайною, але містила код, здатний заразити пристрій.

Дослідники описали цей механізм як використання шпигунського ПЗ з нульовою взаємодією. Шкідливий код міг запускатися без натискання на рекламу та встановлювати бекдор, який потенційно давав доступ до паролів, електронної пошти й даних про внутрішні системи. Водночас сам перегляд такого оголошення не означав гарантованого зараження пристрою.

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Націлення на австралійські мережі

Citizen Lab виявила значний кластер рекламних показів у мережах австралійських об’єктів критичної інфраструктури, державних установ, університетів і медіа. У звіті згадані ANSTO та її дослідницький кампус Australian Synchrotron; за даними дослідників, багато цілей були пов’язані з ядерними дослідженнями.

Представник ANSTO заявив, що організація знає про повідомлення, однак не виявила впливу описаних методів на свої об’єкти, системи чи інформацію. За висновками Citizen Lab, рекламна технологія також могла допомагати ідентифікувати пристрої, відстежувати вебактивність і визначати геолокацію для подальшого націлення.

Дослідники заявили, що підтвердили зараження пристроїв Al Jazeera через цю схему та простежили послідовність від показу реклами до контактів із серверами виробника шпигунського ПЗ Candiru й установлення файлів на комп’ютери. У звіті також зазначено, що Google видалив Discover-Tech зі своєї платформи після передання компанії результатів розслідування Citizen Lab.

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