Сети Австралийской организации ядерной науки и технологий (ANSTO) и других государственных и критически важных учреждений Австралии стали целями схемы с вредоносной онлайн-рекламой, заявила исследовательская группа Citizen Lab. Как сообщает ABC News Australia, исследователи считают, что рекламные объявления использовались для отслеживания миллионов устройств и установки шпионского программного обеспечения на часть из них.

Реклама со скрытым кодом

Citizen Lab, исследовательская лаборатория Университета Торонто, связывает эту схему с израильской компанией Discover-Tech. По утверждению группы, компания была посредником между рекламными платформами, в том числе Google, и компаниями, создающими шпионское ПО и инструменты для взлома.

По данным Citizen Lab, Discover-Tech участвовала в рекламных аукционах на показ объявлений на сайтах и в приложениях, в том числе Duolingo, BBC и The New York Times. Когда ее объявления выигрывали аукционы, пользователям показывали рекламу, внешне выглядевшую обычной, но содержавшую код, способный заразить устройство.

Исследователи описали этот механизм как использование шпионского ПО с нулевым взаимодействием. Вредоносный код мог запускаться без нажатия на рекламу и устанавливать бэкдор, который потенциально давал доступ к паролям, электронной почте и данным о внутренних системах. В то же время сам просмотр такого объявления не означал гарантированного заражения устройства.

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Нацеливание на австралийские сети

Citizen Lab обнаружила значительный кластер рекламных показов в сетях австралийских объектов критической инфраструктуры, государственных учреждений, университетов и СМИ. В отчете упомянуты ANSTO и ее исследовательский кампус Australian Synchrotron; по данным исследователей, многие цели были связаны с ядерными исследованиями.

Представитель ANSTO заявил, что организация знает о сообщениях, однако не выявила воздействия описанных методов на свои объекты, системы или информацию. По выводам Citizen Lab, рекламная технология также могла помогать идентифицировать устройства, отслеживать веб-активность и определять геолокацию для дальнейшего нацеливания.

Исследователи заявили, что подтвердили заражение устройств Al Jazeera через эту схему и проследили последовательность от показа рекламы до контактов с серверами производителя шпионского ПО Candiru и установки файлов на компьютеры. В отчете также отмечено, что Google удалил Discover-Tech со своей платформы после передачи компании результатов расследования Citizen Lab.

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