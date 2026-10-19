Sieci Australijskiej Organizacji Nauki i Technologii Jądrowej (ANSTO) oraz innych australijskich instytucji państwowych i kluczowych stały się celami schematu złośliwej reklamy internetowej — podała grupa badawcza Citizen Lab. Jak informuje ABC News Australia, badacze uważają, że ogłoszenia reklamowe wykorzystywano do śledzenia milionów urządzeń i instalowania oprogramowania szpiegującego na części z nich.

Reklamy z ukrytym kodem

Citizen Lab, laboratorium badawcze Uniwersytetu w Toronto, wiąże ten schemat z izraelską firmą Discover-Tech. Według grupy firma była pośrednikiem między platformami reklamowymi, w tym Google, a firmami tworzącymi oprogramowanie szpiegujące i narzędzia hakerskie.

Według Citizen Lab Discover-Tech uczestniczyła w aukcjach reklamowych dotyczących wyświetlania ogłoszeń na stronach internetowych i w aplikacjach, w tym Duolingo, BBC i The New York Times. Gdy jej reklamy wygrywały aukcje, użytkownikom wyświetlano ogłoszenia, które zewnętrznie wyglądały zwyczajnie, lecz zawierały kod zdolny zainfekować urządzenie.

Badacze opisali ten mechanizm jako wykorzystanie oprogramowania szpiegującego niewymagającego interakcji. Złośliwy kod mógł uruchamiać się bez kliknięcia reklamy i instalować tylne wejście, które potencjalnie dawało dostęp do haseł, poczty elektronicznej i danych o systemach wewnętrznych. Jednocześnie samo wyświetlenie takiego ogłoszenia nie oznaczało gwarantowanego zainfekowania urządzenia.

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Atakowanie australijskich sieci

Citizen Lab wykryło znaczący klaster wyświetleń reklam w sieciach australijskich obiektów infrastruktury krytycznej, instytucji państwowych, uniwersytetów i mediów. W raporcie wymieniono ANSTO oraz jego kampus badawczy Australian Synchrotron; według badaczy wiele celów było związanych z badaniami jądrowymi.

Przedstawiciel ANSTO oświadczył, że organizacja wie o doniesieniach, lecz nie wykryła wpływu opisanych metod na swoje obiekty, systemy ani informacje. Według wniosków Citizen Lab technologia reklamowa mogła także pomagać identyfikować urządzenia, śledzić aktywność w sieci i określać geolokalizację w celu dalszego namierzania.

Badacze oświadczyli, że potwierdzili zainfekowanie urządzeń Al Jazeery za pośrednictwem tego schematu i prześledzili sekwencję od wyświetlenia reklamy po kontakty z serwerami producenta oprogramowania szpiegującego Candiru oraz instalację plików na komputerach. W raporcie wskazano również, że Google usunął Discover-Tech ze swojej platformy po przekazaniu firmie wyników dochodzenia Citizen Lab.

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