10月20日，SpaceX从佛罗里达州卡纳维拉尔角的美国太空军基地使用猎鹰9号火箭第二次发射了用于返回地球的Starfall舱体。Starfall是Bandwagon-5拼单发射任务搭载的32个有效载荷之一，该任务于美国东部时间07:04，即格林尼治时间11:04起飞。

Starfall的第二次任务

据Space.com报道，Starfall的首次飞行于6月23日进行。这是一次单独的演示任务，期间测试了该舱体进行受控飞行以及承受穿越地球大气层返回的能力。

SpaceX曾表示，Starfall旨在为科学研究和太空制造提供可负担且定期进入微重力环境的机会。根据美国联邦航空管理局5月发布的环境评估，这一圆盘状舱体高约0.75米、宽约3.1米。其质量约为2100千克，能够将最多1000千克货物带回地球。

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任务中的其他航天器

Bandwagon-5的其他有效载荷包括W-Series 7，这是加利福尼亚州公司Varda Space Industries的一座轨道微型工厂。这类舱体旨在于轨道上生产包括药品在内的产品，并将其带回地球。

该任务还搭载了立方体卫星和微型卫星，其中包括由Planet公司制造的Pelican-12地球观测卫星。按计划，32个有效载荷的部署原定在发射约57分钟后开始，并持续近两小时。Starfall原定最后与猎鹰9号上面级分离，即起飞后2小时48分钟。

猎鹰9号第一级在发射约9分钟后降落在大西洋上的SpaceX无人平台“A Shortfall of Gravitas”上。这是该助推器第19次飞行。

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