20 października SpaceX po raz drugi wystrzeliła kapsułę Starfall do powrotu na Ziemię rakietą Falcon 9 ze stacji Sił Kosmicznych USA na Cape Canaveral na Florydzie. Starfall była jednym z 32 ładunków misji wspólnego wyniesienia Bandwagon-5, która wystartowała o godz. 07:04 czasu wschodniego USA, czyli o 11:04 czasu GMT.

Druga misja Starfall

Jak informuje Space.com, pierwszy lot Starfall odbył się 23 czerwca. Była to osobna misja demonstracyjna, podczas której sprawdzano zdolność kapsuły do kontrolowanego lotu oraz wytrzymania powrotu przez atmosferę Ziemi.

SpaceX informowała, że Starfall ma zapewnić niedrogi i regularny dostęp do warunków mikrograwitacji dla badań naukowych i produkcji w kosmosie. Według oceny środowiskowej Federalnej Administracji Lotnictwa USA, opublikowanej w maju, kapsuła w kształcie dysku ma około 0,75 metra wysokości i 3,1 metra szerokości. Jej masa wynosi około 2100 kilogramów, a na Ziemię może ona sprowadzić do 1000 kilogramów ładunku.

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Inne aparaty misji

Wśród innych ładunków Bandwagon-5 znalazła się W-Series 7 — orbitalna minifabryka kalifornijskiej firmy Varda Space Industries. Takie kapsuły są przeznaczone do produkcji między innymi produktów farmaceutycznych na orbicie i ich powrotu na Ziemię.

Misja przewoziła również cubesaty i mikrosatelity, w tym satelitę obserwacji Ziemi Pelican-12, zbudowanego przez firmę Planet. Zgodnie z planem rozmieszczanie 32 ładunków miało rozpocząć się około 57 minut po starcie i trwać niemal dwie godziny. Starfall miała zostać oddzielona od górnego stopnia Falcona 9 jako ostatnia — 2 godziny i 48 minut po starcie.

Pierwszy stopień Falcona 9 około dziewięć minut po starcie wylądował na bezzałogowej platformie SpaceX A Shortfall of Gravitas na Oceanie Atlantyckim. Był to 19. lot tego boostera.

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