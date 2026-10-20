20 октября компания SpaceX во второй раз запустила капсулу Starfall для возвращения на Землю ракетой Falcon 9 со станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Starfall стала одной из 32 полезных нагрузок миссии совместного запуска Bandwagon-5, стартовавшей в 07:04 по восточному времени США, или в 11:04 по Гринвичу.

Вторая миссия Starfall

Как сообщает Space.com, первый полет Starfall состоялся 23 июня. Это была отдельная демонстрационная миссия, во время которой проверяли способность капсулы выполнять управляемый полет и выдерживать возвращение через атмосферу Земли.

SpaceX заявляла, что Starfall должна обеспечить доступный и регулярный доступ к условиям микрогравитации для научных исследований и производства в космосе. Согласно экологической оценке Федерального авиационного управления США, опубликованной в мае, дискообразная капсула имеет примерно 0,75 метра в высоту и 3,1 метра в ширину. Ее масса составляет около 2100 килограммов, а возвращать на Землю она может до 1000 килограммов груза.

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Другие аппараты миссии

Среди других полезных нагрузок Bandwagon-5 была W-Series 7 — орбитальная мини-фабрика калифорнийской компании Varda Space Industries. Такие капсулы предназначены для производства, в частности фармацевтических товаров, на орбите и их возвращения на Землю.

Миссия также несла кубсаты и микроспутники, в том числе спутник наблюдения за Землей Pelican-12, созданный компанией Planet. По плану развертывание 32 полезных нагрузок должно было начаться примерно через 57 минут после старта и продлиться почти два часа. Starfall должны были отделить от верхней ступени Falcon 9 последней — через 2 часа 48 минут после взлета.

Первая ступень Falcon 9 примерно через девять минут после запуска совершила посадку на беспилотную платформу SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Для этого ускорителя это был 19-й полет.

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