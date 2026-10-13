10月12日，《纽约时报》、法新社和《经济学人》加入了出版商使用权标准（SPUR）联盟。该组织旨在防止人工智能公司未经许可使用出版商内容或从中获利。据Channel NewsAsia报道，该媒体发布了路透社的报道。

联盟已有80多名参与者

SPUR于2月成立。目前，该联盟汇集了来自20多个国家的80多名参与者。新成员还包括《大西洋月刊》和巴西全国报业协会。

SPUR的创始成员包括《金融时报》、英国广播公司和美联社。该联盟完全由其成员资助，正在制定行业标准和技术系统，用于追踪和控制人工智能公司对内容的使用，以及达成许可协议。

涉及使用材料的诉讼

出版商正加大法律行动力度，原因是其材料被未经许可用于训练大型语言模型。本月早些时候，《今日美国》和其拥有的几家报纸对OpenAI提起诉讼，指控该公司侵犯版权。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

OpenAI及其投资者微软也面临知名作家和新闻机构提起的类似诉讼，其中包括《纽约时报》。《纽约时报》战略合作负责人兼幕僚长丽贝卡·格罗斯曼-科恩表示，知识产权保护和技术发展能够也应该共存。

内容核算标准

SPUR宣布近期推出Content Telemetry Standard。该标准旨在统一人工智能代理记录和报告媒体内容使用情况的流程，以便创作者能够获得其工作的报酬。

由于人工智能生成答案的出现，出版商还面临来自搜索引擎的跳转流量减少的问题；这些答案让人们无需访问网站即可获取信息。路透社新闻研究所援引Chartbeat的数据称，2024年11月至2025年11月期间，全球超过2,500个网站来自Google搜索的自然跳转流量下降了33%。

关注我们在