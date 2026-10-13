The New York Times, Agence France-Presse i The Economist 12 października dołączyły do koalicji Standards for Publisher Usage Rights (SPUR). Stowarzyszenie dąży do tego, aby firmy z sektora sztucznej inteligencji nie wykorzystywały treści wydawców ani nie czerpały z nich zysków bez zezwolenia. Informuje o tym Channel NewsAsia, które opublikowało materiał Reutersa.

Koalicja ma już ponad 80 uczestników

SPUR założono w lutym. Obecnie koalicja skupia ponad 80 uczestników z ponad 20 krajów. Wśród nowych członków są także The Atlantic i Krajowe Stowarzyszenie Gazet Brazylii.

Do założycieli SPUR należą Financial Times, BBC i Associated Press. Koalicja, która jest w pełni finansowana przez swoich uczestników, opracowuje standardy branżowe i systemy techniczne służące do śledzenia i kontrolowania wykorzystywania treści przez firmy AI, a także do zawierania umów licencyjnych.

Pozwy dotyczące wykorzystania materiałów

Wydawcy intensyfikują działania prawne w związku z wykorzystywaniem ich materiałów do trenowania dużych modeli językowych bez zezwolenia. Wcześniej w tym miesiącu USA Today i kilka należących do niej gazet złożyły pozew przeciwko OpenAI, oskarżając firmę o naruszenie praw autorskich.

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OpenAI i jej inwestor Microsoft również mierzą się z podobnymi pozwami ze strony znanych autorów i organizacji informacyjnych, w tym The New York Times. Rebecca Grossman-Cohen, szefowa partnerstw strategicznych i szefowa sztabu The New York Times, oświadczyła, że ochrona własności intelektualnej i rozwój technologiczny mogą i powinny współistnieć.

Standard rozliczania treści

SPUR poinformowała o niedawnym wprowadzeniu Content Telemetry Standard. Standard ma ujednolicić procedurę, zgodnie z którą agenci AI rejestrują i raportują wykorzystanie treści medialnych, aby twórcy mogli otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.

Wydawcy mierzą się również ze spadkiem przekierowań z wyszukiwarek z powodu pojawienia się odpowiedzi generowanych przez AI, które umożliwiają konsumowanie informacji bez przechodzenia na strony internetowe. Według Reuters Institute, powołującego się na Chartbeat, organiczne przekierowania z wyszukiwarki Google do ponad 2 500 stron internetowych na świecie spadły o 33% między listopadem 2024 a listopadem 2025 roku.

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