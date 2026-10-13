The New York Times, Agence France-Presse и The Economist 12 октября присоединились к коалиции Standards for Publisher Usage Rights (SPUR). Объединение стремится не допустить, чтобы компании в сфере искусственного интеллекта использовали контент издателей или получали от него прибыль без разрешения. Об этом сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшее материал Reuters.

В коалиции уже более 80 участников

SPUR основали в феврале. Сейчас коалиция объединяет более 80 участников из более чем 20 стран. Среди новых членов также The Atlantic и Национальная ассоциация газет Бразилии.

К основателям SPUR относятся Financial Times, BBC и Associated Press. Коалиция, которая полностью финансируется ее участниками, разрабатывает отраслевые стандарты и технические системы для отслеживания и контроля использования контента ИИ-компаниями, а также для заключения лицензионных соглашений.

Иски из-за использования материалов

Издатели активизируют юридические действия из-за использования их материалов для обучения больших языковых моделей без разрешения. Ранее в этом месяце USA Today и несколько принадлежащих ей газет подали иск против OpenAI, обвинив компанию в нарушении авторских прав.

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OpenAI и ее инвестор Microsoft также сталкиваются с подобными исками от известных авторов и новостных организаций, в том числе The New York Times. Глава стратегических партнерств и руководитель аппарата The New York Times Ребекка Гроссман-Коэн заявила, что защита интеллектуальной собственности и технологическое развитие могут и должны сосуществовать.

Стандарт учета контента

SPUR сообщила о недавнем внедрении Content Telemetry Standard. Стандарт должен унифицировать порядок, по которому ИИ-агенты фиксируют и сообщают об использовании медиаконтента, чтобы создатели могли получать вознаграждение за свою работу.

Издатели также сталкиваются с сокращением переходов из поисковых систем из-за появления сгенерированных ИИ ответов, которые позволяют потреблять информацию без перехода на сайты. По данным Reuters Institute со ссылкой на Chartbeat, органические переходы из поиска Google на более чем 2 500 веб-сайтов в мире сократились на 33% в период между ноябрем 2024 года и ноябрем 2025 года.

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