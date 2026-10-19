Zoom和金融公司将增加World ID验证功能——《财富》

World公司10月18日表示，视频会议服务Zoom以及包括Bain Capital和VanEck Funds在内的多家大型金融公司将采用World ID技术。该工具旨在确认用户是真实且独一无二的人，并有助于打击机器人和深度伪造内容。World的联合创始人之一是OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼。

据《财富》报道，通过World ID验证的Zoom用户将在视频通话期间获得蓝色徽章。该徽章应证明屏幕前是一名经过验证的真实且独一无二的人。各公司将自行决定哪些通话需要进行此类验证，包括敏感谈判。

通过虹膜扫描进行验证

World ID的最高验证级别称为Proof of Human。用户需要使用World应用程序并提供一张自拍照，该自拍照将与Orb设备扫描眼睛虹膜后创建的生物识别记录进行比对。金融公司计划在办公室部署此类设备，以便员工注册。

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World ID还设有两个较低级别的确认方式。Proof of Attributes使用扫描的政府文件，而Proof of Presence需要自拍照。World的一名代表强调，并非每个验证流程都需要虹膜扫描。

防范机器人和深度伪造内容

World称，Orb会根据虹膜图像创建加密记录，且不会建立集中式人员数据库。在Zoom或其他平台进行确认时，手机上的应用程序会将用户数据与加密记录进行比对。World首席产品官蒂亚戈·萨达还表示，World ID协议为开源，可供审计。

萨达将人们最初对虹膜扫描的不信任，比作Touch ID和iPhone人脸识别功能出现时的反应。他表示，随着机器人在电子商务和在线通信中的传播，对此类工具的需求可能会上升。

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