Zoom i firmy finansowe dodadzą weryfikację World ID — Fortune

Firma World poinformowała 18 października, że usługa wideokonferencji Zoom oraz szereg dużych firm finansowych, w tym Bain Capital i VanEck Funds, będą stosować technologię World ID. Narzędzie ma potwierdzać, że użytkownik jest prawdziwą i unikalną osobą, oraz pomagać w zwalczaniu botów i deepfake’ów. Jednym ze współzałożycieli World jest dyrektor generalny OpenAI Sam Altman.

Jak informuje Fortune, użytkownicy Zooma, którzy przejdą weryfikację World ID, będą otrzymywać niebieską odznakę podczas rozmowy wideo. Ma ona potwierdzać, że przed ekranem znajduje się zweryfikowana prawdziwa i unikalna osoba. Firmy będą samodzielnie określać, dla których rozmów wymagać takiej weryfikacji, w tym dla wrażliwych negocjacji.

Weryfikacja poprzez skanowanie tęczówki

Najwyższy poziom weryfikacji World ID nosi nazwę Proof of Human. Wymaga on od użytkownika aplikacji World i selfie, które jest porównywane z zapisem biometrycznym utworzonym po zeskanowaniu tęczówki oka przez urządzenie Orb. Firmy finansowe planują umieszczać takie urządzenia w swoich biurach, aby pracownicy mogli się zarejestrować.

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World ID przewiduje również dwa niższe poziomy potwierdzenia. Proof of Attributes wykorzystuje zeskanowane dokumenty państwowe, a Proof of Presence wymaga selfie. Przedstawiciel World podkreślił, że skanowanie tęczówki nie jest potrzebne w każdym procesie weryfikacji.

Ochrona przed botami i deepfake’ami

Według World Orb tworzy na podstawie obrazu tęczówki zaszyfrowany zapis i nie tworzy scentralizowanej bazy danych ludzi. Podczas potwierdzania tożsamości w Zoomie lub na innej platformie aplikacja w telefonie porównuje dane użytkownika z zaszyfrowanym zapisem. Dyrektor ds. produktów World Tiago Sada oświadczył również, że protokół World ID ma otwarty kod źródłowy dostępny do audytu.

Sada porównał początkową nieufność wobec skanowania tęczówki z reakcją na pojawienie się Touch ID i rozpoznawania twarzy w iPhone’ach. Według niego zapotrzebowanie na takie narzędzia może rosnąć ze względu na rozpowszechnianie się botów w handlu elektronicznym i komunikacji online.

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