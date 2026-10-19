Zoom и финансовые компании добавят проверку World ID — Fortune

Компания World 18 октября сообщила, что сервис видеоконференций Zoom и ряд крупных финансовых компаний, в частности Bain Capital и VanEck Funds, будут применять технологию World ID. Инструмент предназначен для подтверждения того, что пользователь является реальным и уникальным человеком, и должен помочь противодействовать ботам и дипфейкам. Одним из сооснователей World является генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Как сообщает Fortune, пользователи Zoom, которые пройдут проверку World ID, будут получать синий значок во время видеозвонка. Он должен подтверждать, что перед экраном находится проверенный реальный и уникальный человек. Компании будут самостоятельно определять, для каких разговоров требовать такую верификацию, в том числе для чувствительных переговоров.

Проверка через сканирование радужной оболочки

Высший уровень проверки World ID называется Proof of Human. Для него пользователю нужны приложение World и селфи, которое сверяют с биометрической записью, созданной после сканирования радужной оболочки глаза устройством Orb. В финансовых компаниях планируют размещать такие устройства в офисах, чтобы сотрудники могли зарегистрироваться.

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World ID также предусматривает два более низких уровня подтверждения. Proof of Attributes использует отсканированные государственные документы, а Proof of Presence требует селфи. Представитель World подчеркнул, что сканирование радужной оболочки не нужно для каждого процесса верификации.

Защита от ботов и дипфейков

По утверждению World, Orb создает на основе изображения радужной оболочки зашифрованную запись и не формирует централизованную базу данных людей. Во время подтверждения в Zoom или на другой платформе приложение на телефоне сверяет данные пользователя с зашифрованной записью. Главный директор по продуктам World Тиаго Сада также заявил, что протокол World ID имеет открытый исходный код, доступный для аудита.

Сада сравнил первоначальное недоверие к сканированию радужной оболочки с реакцией на появление Touch ID и распознавания лиц в iPhone. По его словам, потребность в таких инструментах может расти из-за распространения ботов в электронной коммерции и онлайн-коммуникациях.

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