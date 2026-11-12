议会批准了乌克兰参与欧盟的两项航天计划

11月12日，乌克兰最高拉达支持乌克兰加入欧盟的哥白尼计划和太空态势感知计划。243名议员对该决议投了赞成票，乌克兰的会费缴纳将在战争期间暂停。

乌克兰最高拉达批准了关于我国参与欧盟空间计划的协议。243名议员对相关法律投了赞成票。

根据第0373号法案的说明，其目的是履行必要的国内程序，以使《乌克兰（一方）与欧盟（另一方）之间的协定》生效， 关于乌克兰参与“哥白尼”计划以及“空间天气事件”和“近地物体”子计划（隶属于“空间态势感知”计划） “空间态势感知”子组件下的“空间天气事件”和“近地物体”子组件的《协定》生效所必需的国内程序。

该法案还规定，乌克兰参与“哥白尼”计划以及“空间态势感知”计划下“空间天气事件”和“近地物体”子计划 计划的参与，要求乌克兰自2025年起向该欧盟计划缴纳财政贡献，并分担与其相关的管理、实施及运营费用。

然而，鉴于俄罗斯联邦对乌克兰持续的武装侵略，以及由此对经济活动造成的负面影响和国家预算收入的下降。

“该协定包含一份《关于因针对乌克兰的无端侵略战争所导致的特殊情况而暂停乌克兰缴纳财政贡献的议定书》，其中援引了乌克兰 一方，与欧洲联盟， 另一方，关于自2021年1月1日起（2021–2027年）暂停乌克兰根据加入欧盟计划的协议所承担的财政分摊款支付义务”，法案起草者指出。

此前，议会已通过了关于组建乌克兰武装部队太空部队的法律。

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