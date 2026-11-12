Rada ratyfikowała udział Ukrainy w dwóch programach kosmicznych UE

12 listopada Rada Najwyższa poparła przystąpienie Ukrainy do programów Copernicus oraz unijnego systemu monitorowania sytuacji kosmicznej. Za odpowiednią uchwałą zagłosowało 243 posłów, a opłacanie składek przez Ukrainę zostanie zawieszone na czas wojny.

Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała umowę o udziale naszego kraju w programie kosmicznym Unii Europejskiej. Za przyjęciem odpowiedniej ustawy zagłosowało 243 posłów.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nr 0373, jego celem jest przeprowadzenie procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie umowy między Ukrainą, z jednej strony, a Unią Europejską, z drugiej strony, w sprawie udziału Ukrainy w komponencie „Copernicus” oraz podkomponentach „Zjawiska pogody kosmicznej” i „Obiekty okołoziemskie” komponentu „Świadomość sytuacji kosmicznej” programu kosmicznego Unii, zawartej 9 kwietnia 2025 r. w Brukseli.

Ponadto w projekcie ustawy stwierdza się, że udział Ukrainy w komponencie „Copernicus” oraz w podkomponentach „Zjawiska pogody kosmicznej” i „Obiekty okołoziemskie” komponentu „Świadomość sytuacji kosmicznej” Programu przewiduje konieczność, począwszy od 2025 roku, wniesienia przez Ukrainę wkładu finansowego na rzecz wspomnianego programu UE oraz udziału finansowego w pokryciu związanych z nim kosztów zarządzania, realizacji i kosztów operacyjnych.

Jednakże, biorąc pod uwagę trwającą agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie oraz wynikający z niej negatywny wpływ na aktywność gospodarczą i spadek dochodów budżetu państwa.

„Umowa zawiera protokół w sprawie zawieszenia przez Ukrainę wpłacania wkładu finansowego w związku z wyjątkowymi okolicznościami spowodowanymi nieuzasadnioną agresywną wojną przeciwko Ukrainie, który zawiera odniesienie do porozumienia w formie wymiany listów między Ukrainą, z jednej strony, a Unią Europejską, z drugiej strony, w sprawie zawieszenia zobowiązań Ukrainy dotyczących wpłat finansowych w związku z umowami o przystąpieniu do programów Unii od 1 stycznia 2021 r. (na lata 2021–2027)”, – zaznaczają autorzy projektu ustawy.

Wcześniej Rada poparła ustawę o utworzeniu Sił Kosmicznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

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