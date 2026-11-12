Рада ратифікувала участь України у двох космічних програмах ЄС

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12 листопада Верховна Рада підтримала приєднання України до програм Copernicus і космічної ситуаційної обізнаності Євросоюзу. За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати, а сплату внесків України призупинять на період війни.

Верховна Рада України ратифікувала угоду про участь нашої країни у космічній програмі Європейського Союзу. «За» відповідний закон проголосували 243 народні депутати.

Відповідно до пояснювальної записки законопроекту №0373, його метою є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про участь України в компоненті «Copernicus» та підкомпонентах «Події космічної погоди» і «Навколоземні об’єкти» компонента «Космічна ситуаційна обізнаність» Космічної програми Союзу, вчиненою 9 квітня 2025 року в Брюсселі.

Також у законопроекті йдеться про те, що участь України у компоненті «Copernicus» та підкомпонентах «Події космічної погоди» і «Навколоземні об’єкти» компоненту «Космічна ситуаційна обізнаність» Програми передбачає необхідність, починаючи з 2025 року, сплати Україною фінансового внеску до зазначеної програми ЄС та фінансової участі у покритті пов’язаних із нею витрат на управління, реалізацію та операційні витрати.

Однак, з огляду на триваючу збройну агресію рф проти України та зумовлений цим негативний вплив на економічну активність і падіння доходів державного бюджету.

«Угода містить Протокол про зупинення сплати Україною фінансового внеску у зв’язку з винятковими обставинами, спричиненими неспровокованою агресивною війною проти України, який містить посилання на Угоду у формі обміну листами між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про зупинення зобов’язань України щодо сплати фінансових внесків у зв’язку з угодами про приєднання до програм Союзу з 1 січня 2021 року (на 2021–2027 роки)», — зазначають автори законопроекту.

До цього Рада підтримала закон про створення Космічних сил ЗСУ.

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