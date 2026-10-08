在保加利亚和罗马尼亚附近的黑海，两艘货船在无人机袭击后沉没，另有一艘受损。据德国之声报道，10月6日，无人机在保加利亚专属经济区袭击了Alfa Watan和Able。

Alfa Watan沉没，其船员至今仍未找到。保加利亚于周三上午停止了搜救行动。受损的Able号船员被一艘恰好经过附近的保加利亚船只救起，两名海员被送往瓦尔纳的一家军医院。

前一天，即10月5日，货船Royad Mammadov在罗马尼亚海岸附近遭无人机打击后沉没。事件造成其两名船员死亡。

保加利亚的反应

保加利亚政府称，对两艘船只的袭击是对国际法不可接受的违反，但没有呼吁俄罗斯这一侵略国停止对乌克兰的战争。保加利亚总理鲁门·拉德夫表示，船只的货物和航行方向在逻辑上为提出俄罗斯涉案的说法提供了依据，但没有具体证据。

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乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰军方已向保加利亚保证其未参与此次袭击，并指责俄罗斯。与此同时，拉德夫否认进行过这样的谈话。一名幸存的Able号船员也推测，俄罗斯可能发动了此次打击，因为该船运载的是乌克兰粮食。

航运风险

全球安全专家鲁斯兰·特拉德强调，这名海员的话是目击者的假设，而不是证据。他认为，动机指向俄罗斯，俄罗斯系统性地威胁前往乌克兰港口的航运，但只能恰当地谈论俄罗斯可能、但尚未得到证实的责任。

特拉德认为，这些事件使黑海西部的安全受到质疑。他预测，海上监测、排雷能力、海岸服务部门的协调以及盟友之间的情报共享将得到加强。他列举的可能后果包括更严格的航线建议、保险成本上升以及雇用船员面临困难。

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