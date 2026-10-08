Na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii i Rumunii po atakach dronów zatonęły dwa statki towarowe, a kolejny został uszkodzony. Według Deutsche Welle, 6 października drony uderzyły w Alfa Watan i Able w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii.

Alfa Watan zatonął, a jego załogi wciąż nie odnaleziono. Bułgaria zakończyła akcję poszukiwawczo-ratunkową w środę rano. Załogę uszkodzonego Able uratował przepływający w pobliżu bułgarski statek, a dwóch marynarzy przewieziono do szpitala wojskowego w Warnie.

Dzień wcześniej, 5 października, u wybrzeży Rumunii po uderzeniu drona zatonął statek towarowy Royad Mammadov. W wyniku incydentu zginęło dwóch członków jego załogi.

Reakcja Bułgarii

Rząd Bułgarii nazwał atak na dwa statki niedopuszczalnym naruszeniem prawa międzynarodowego, jednak nie wezwał Rosji, państwa-agresora, do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Premier Bułgarii Rumen Radew oświadczył, że ładunek i kierunek ruchu statków logicznie dają podstawy do wysuwania wersji o udziale Rosji, ale nie ma konkretnych dowodów.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie wojsko zapewniło Bułgarię o swoim braku udziału w ataku, i oskarżył Rosję. Jednocześnie Radew zaprzeczył, by taka rozmowa miała miejsce. Jeden z ocalałych członków załogi Able również zasugerował, że uderzenie mogła przeprowadzić Rosja, ponieważ statek przewoził ukraińskie zboże.

Ryzyko dla żeglugi

Ekspert ds. bezpieczeństwa globalnego Rusłan Trad podkreślił, że słowa marynarza są hipotezą naocznego świadka, a nie dowodem. Jego zdaniem motyw wskazuje na Rosję, która systematycznie zagraża żegludze do ukraińskich portów, jednak właściwe jest mówienie jedynie o prawdopodobnej, lecz nieudowodnionej odpowiedzialności Rosji.

Trad uważa, że incydenty te podają w wątpliwość bezpieczeństwo zachodniej części Morza Czarnego. Przewiduje wzmocnienie monitoringu morskiego, zdolności przeciwminowych, koordynacji służb przybrzeżnych oraz wymiany danych wywiadowczych między sojusznikami. Wśród możliwych skutków wymienił bardziej rygorystyczne zalecenia dotyczące tras, wzrost kosztów ubezpieczenia oraz trudności z rekrutacją załóg.

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