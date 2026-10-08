В Черном море у Болгарии и Румынии после атак дронов затонули два грузовых судна, еще одно получило повреждения. По данным Deutsche Welle, 6 октября дроны поразили Alfa Watan и Able в исключительной экономической зоне Болгарии.

Alfa Watan затонуло, а его экипаж до сих пор не нашли. Болгария прекратила поисково-спасательную операцию утром в среду. Экипаж поврежденного Able спасло проходившее рядом болгарское судно, а двух моряков доставили в военный госпиталь в Варне.

Днем ранее, 5 октября, у побережья Румынии после удара дрона затонуло грузовое судно Royad Mammadov. В результате инцидента погибли два члена его экипажа.

Реакция Болгарии

Правительство Болгарии назвало атаку на два судна неприемлемым нарушением международного права, однако не призвало Россию, государство-агрессора, прекратить войну против Украины. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что груз и направление движения судов логично дают основания выдвигать версию о причастности России, но конкретных доказательств нет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные заверили Болгарию в своей непричастности к атаке, и обвинил Россию. В то же время Радев отрицал, что такой разговор состоялся. Один из выживших членов экипажа Able также предположил, что удар могла нанести Россия, поскольку судно перевозило украинское зерно.

Риски для судоходства

Эксперт по глобальной безопасности Руслан Трад подчеркнул, что слова моряка являются гипотезой очевидца, а не доказательством. По его мнению, мотив указывает на Россию, которая систематически угрожает судоходству в украинские порты, однако корректно говорить лишь о вероятной, но не доказанной ответственности России.

Трад считает, что эти инциденты ставят под сомнение безопасность западной части Черного моря. Он прогнозирует усиление морского мониторинга, противоминных возможностей, координации береговых служб и обмена разведданными между союзниками. Среди возможных последствий он назвал более строгие рекомендации по маршрутам, рост стоимости страхования и сложности с наймом экипажей.

Читай нас в