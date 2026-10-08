Два судна затонули після атак дронів біля Болгарії та Румунії — Deutsche Welle

У Чорному морі біля Болгарії та Румунії після атак дронів затонули два вантажні судна, ще одне зазнало пошкоджень. За даними Deutsche Welle, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії дрони вразили Alfa Watan і Able.

Alfa Watan затонуло, а його екіпаж досі не знайшли. Болгарія припинила пошуково-рятувальну операцію вранці в середу. Екіпаж пошкодженого Able врятувало болгарське судно, яке проходило поруч, а двох моряків доправили до військового госпіталю у Варні.

Напередодні, 5 жовтня, біля узбережжя Румунії після удару дрона затонуло вантажне судно Royad Mammadov. Унаслідок інциденту загинули двоє членів його екіпажу.

Реакція Болгарії

Уряд Болгарії назвав атаку на два судна неприйнятним порушенням міжнародного права, однак не закликав Росію — державу-агресора — припинити війну проти України. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що вантаж і напрямок руху суден логічно дають підстави висувати версію про причетність Росії, але конкретних доказів немає.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові запевнили Болгарію у своїй непричетності до атаки, та звинуватив Росію. Водночас Радев заперечив, що така розмова відбувалася. Один із членів екіпажу Able, який вижив, також припустив, що удар могла завдати Росія, оскільки судно перевозило українське зерно.

Ризики для судноплавства

Експерт із глобальної безпеки Руслан Трад наголосив, що слова моряка є гіпотезою очевидця, а не доказом. На його думку, мотив вказує на Росію, яка систематично загрожує судноплавству до українських портів, проте коректно говорити лише про ймовірну, але не доведену російську відповідальність.

Трад вважає, що ці інциденти ставлять під сумнів безпеку західної частини Чорного моря. Він прогнозує посилення морського моніторингу, протимінних спроможностей, координації берегових служб та обміну розвідданими між союзниками. Серед можливих наслідків він назвав жорсткіші рекомендації щодо маршрутів, зростання вартості страхування та складнощі з наймом екіпажів.

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