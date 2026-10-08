日本政府正考虑在三份关键安全文件中纳入一项计划，研究拥有核动力潜艇的可行性。据《日本时报》报道，消息援引政府消息人士称，这些文件将在2026年底前修订。

支持者的理由

这一想法的支持者认为，在中国军方在太平洋活动不断扩大的背景下，此类潜艇对于维持日本的威慑和应对能力是必要的。核动力潜艇能够长时间潜航并航行较长距离。

6月，执政联盟中的较小伙伴日本维新会呼吁政府尽快引入此类潜艇。讨论修订安全文件的政府专家组会议也提出了这一问题。

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担忧与成本

与此同时，主要执政党自由民主党的许多代表对这一提议持谨慎态度。政府将在与执政集团协商并同专家讨论后，确定文件的最终措辞。

据知情人士称，常规潜艇必须定期将通气管伸出水面，以吸入空气并排出废气，而核动力潜艇可以在水下停留数月。其速度可超过50公里/小时，而常规潜艇的速度约为35公里/小时。由于体积较大，此类潜艇可能配备反击能力。

面临的问题包括需要培训和招募具备专业知识的工程师，以及可能增加国防开支的大量建造和运营成本。此外，还存在此类潜艇是否与日本《原子能基本法》相符的问题，该法律将原子能的使用限制在和平用途。

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