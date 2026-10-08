Rząd Japonii rozważa włączenie do trzech kluczowych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa planu zbadania kwestii zasadności posiadania atomowych okrętów podwodnych. Dokumenty mają zostać zrewidowane do końca 2026 roku, informuje The Japan Times, powołując się na źródła rządowe.

Argumenty zwolenników

Zwolennicy tej idei uważają, że takie okręty są niezbędne do utrzymania zdolności Japonii w zakresie odstraszania i reagowania w obliczu rozszerzającej się aktywności chińskiego wojska na Oceanie Spokojnym. Atomowe okręty podwodne mogą przez długi czas pozostawać pod wodą i pokonywać znaczne odległości.

W czerwcu młodszy partner rządzącej koalicji, Japońska Partia Innowacji, wezwał rząd do jak najszybszego wprowadzenia takich jednostek. Kwestia ta była także poruszana na posiedzeniach rządowej grupy ekspertów, która omawia rewizję dokumentów dotyczących bezpieczeństwa.

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Zastrzeżenia i koszty

Jednocześnie wielu przedstawicieli głównej rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej ostrożnie podchodzi do tej propozycji. Rząd określi ostateczne brzmienie dokumentów po konsultacjach z blokiem rządzącym i dyskusjach z ekspertami.

Według poinformowanych źródeł konwencjonalne okręty podwodne muszą okresowo wynurzać rury ponad powierzchnię, aby pobrać powietrze i odprowadzić spaliny, podczas gdy atomowe mogą pozostawać pod wodą przez miesiące. Ich prędkość może przekraczać 50 km/h, podczas gdy w przypadku konwencjonalnych okrętów wynosi około 35 km/h. Dzięki większym rozmiarom takie jednostki mogłyby potencjalnie zostać wyposażone w środki kontruderzenia.

Wśród problemów są potrzeba szkolenia i zatrudniania inżynierów ze specjalistyczną wiedzą, a także znaczne koszty budowy i eksploatacji, które mogą zwiększyć wydatki na obronność. Osobną kwestią jest zgodność takich okrętów podwodnych z japońską Ustawą podstawową o energii atomowej, która ogranicza jej wykorzystanie do celów pokojowych.

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