Правительство Японии рассматривает возможность включить в три ключевых документа в сфере безопасности план исследования вопроса о целесообразности владения атомными подводными лодками. Документы должны пересмотреть до конца 2026 года, сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственные источники.

Аргументы сторонников

Сторонники этой идеи считают, что такие субмарины необходимы для поддержания возможностей Японии по сдерживанию и реагированию на фоне расширения активности китайских военных в Тихом океане. Атомные подводные лодки способны длительное время находиться под водой и преодолевать значительные расстояния.

В июне младший партнер правящей коалиции — Партия инноваций Японии — призвал правительство как можно скорее ввести такие лодки. Этот вопрос также поднимался на заседаниях правительственной экспертной группы, обсуждающей пересмотр документов в сфере безопасности.

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Предостережения и расходы

В то же время многие представители главной правящей Либерально-демократической партии осторожно относятся к этому предложению. Окончательную формулировку документов правительство определит после консультаций с правящим блоком и обсуждений с экспертами.

По данным осведомленных источников, обычные подводные лодки должны периодически поднимать над поверхностью трубы для забора воздуха и отвода выхлопов, тогда как атомные могут оставаться под водой месяцами. Их скорость может превышать 50 км/ч, в то время как у обычных субмарин она составляет около 35 км/ч. Благодаря большим размерам такие лодки потенциально могут оснащаться средствами контрудара.

Среди проблем — необходимость обучать и привлекать инженеров со специальными знаниями, а также значительные расходы на строительство и эксплуатацию, которые могут увеличить оборонные расходы. Отдельно возникает вопрос совместимости таких субмарин с Основным законом Японии об атомной энергии, который ограничивает ее применение мирными целями.

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