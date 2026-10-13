巴基斯坦证券交易所KSE-100指数在周一收盘时下跌1,964.87点，跌幅为1.18%，至165,124.41点。在开伯尔-普什图省实施省长管治和紧急状态后，政治不确定性影响了投资者情绪；PTI党在该省执政。

据Dawn报道，该指数在盘中一度下跌1,920点。总统阿西夫·阿里·扎尔达里周日批准了联邦内阁的建议，此后联邦政府决定在开伯尔-普什图省实施紧急状态。

大型公司股票承压

United Bank、Oil and Gas Development Company、Habib Bank、Meezan Bank和Lucky Cement的股票对该指数影响最大。它们合计使KSE-100下跌约645点。

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交易活跃度仍低于5亿股，尽管总成交量增长17.3%，至3.6295亿股。成交金额增长6.02%，至145亿巴基斯坦卢比。Treet Corporation股票的成交量最高，为2,700万股。

石油与政治不确定性

中东紧张局势、通胀压力以及石油和石油产品价格上涨也给市场带来压力。布伦特原油期货上涨2%，即2.07美元，至每桶106.79美元，为9月29日以来最高水平。美国西得克萨斯中质原油上涨1.69美元，即1.8%，至每桶93.54美元。

与国际货币基金组织达成的工作人员层面协议，在经国际货币基金组织执行董事会批准后，将为根据两项现有计划拨付12亿美元铺平道路，但近几日未能支撑市场。Arif Habib Ltd交易副主管阿里·纳吉布表示，由于国内政治不确定性和投资者谨慎，市场可能继续保持波动。

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