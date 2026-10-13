В Пакистане индекс KSE-100 Пакистанской фондовой биржи по итогам торгов в понедельник снизился на 1 964,87 пункта, или на 1,18%, до 165 124,41 пункта. На настроения инвесторов повлияла политическая неопределённость после введения губернаторского правления и чрезвычайного положения в провинции Хайбер-Пахтунхва, где у власти находится партия PTI.

Как сообщает Dawn, в ходе сессии индекс опускался на 1 920 пунктов. Президент Асиф Али Зардари в воскресенье одобрил рекомендацию федерального кабинета, после чего федеральное правительство приняло решение ввести чрезвычайное положение в Хайбер-Пахтунхве.

Давление на акции крупных компаний

Наибольшее влияние на индекс оказали акции United Bank, Oil and Gas Development Company, Habib Bank, Meezan Bank и Lucky Cement. В совокупности они снизили значение KSE-100 примерно на 645 пунктов.

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Торговая активность оставалась ниже 500 млн акций, хотя общий объём торгов вырос на 17,3% — до 362,95 млн акций. Стоимость заключённых сделок увеличилась на 6,02% до 14,5 млрд пакистанских рупий. Наибольший объём торгов был зафиксирован в акциях Treet Corporation — 27 млн.

Нефть и политическая неопределённость

На рынок также давили напряжённость на Ближнем Востоке, инфляционное давление и рост цен на нефть и нефтепродукты. Фьючерсы на Brent подорожали на 2%, или на 2,07 доллара, до 106,79 доллара за баррель — самого высокого уровня с 29 сентября. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 1,69 доллара, или на 1,8%, до 93,54 доллара за баррель.

Договорённость на уровне персонала с Международным валютным фондом, которая открывает путь к выделению 1,2 млрд долларов по двум действующим программам после одобрения Исполнительным советом МВФ, не поддержала рынок в последние дни. Заместитель руководителя трейдинга Arif Habib Ltd Али Наджиб заявил, что рынок может оставаться нестабильным из-за внутренней политической неопределённости и осторожности инвесторов.

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